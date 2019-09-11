Паспорта готовности к отопительному сезону получили 68,3% потребителей тепловой энергии

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паспорта готовности к отопительному сезону уже получили 68,3% потребителей тепловой энергии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

Органы Госэнергогазнадзора зарегистрировали 19 697 паспортов готовности потребителей (68,3%) и 9 130 паспортов готовности теплоисточников (66,3%). При этом 100% паспортов готовности к отопительному сезону уже выданы в Гомельской области.

Для подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний период 2019/2020 года Госэнергогазнадзор проводит обследования электро- и (или) теплоустановок, теплоисточников и потребителей тепловой энергии. По оперативной информации, инспекторы Госэнергогазнадзора уже приняли участие в работе 31253 специальных комиссий, проведено 5 824 обследований по оценке готовности потребителей и теплоисточников к работе в осенне-зимний период.

В целом по стране до 1 октября нужно оформить паспорта готовности 28 857 потребителей тепловой энергии и 13 767 ведомственных теплоисточников.-0-