Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в январе-августе вырос почти на 12%

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск в январе-августе 2019 года увеличился почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

В августе аэропорт обслужил более 592,6 тыс. пассажиров, прирост составил 9,7%. Количество пассажиров с начала года превысило 3 млн 385 тыс., что на 11,9% выше показателя прошлого года.

За последний летний месяц Национальный аэропорт Минск обслужил 2805 самолетовылетов, что на 7,6% превысило результаты работы за аналогичный период прошлого года. За восемь месяцев нынешнего года авиапредприятие обслужило свыше 18,9 тыс. самолетовылетов - на 9,4% больше прошлогоднего показателя.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-