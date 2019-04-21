Павильон белорусской продукции откроется в китайском Чэнду в этом году

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павильон белорусской продукции планируется открыть в китайском городе Чэнду во второй половине 2019 года. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Кирилл Рудый, сообщает БЕЛТА.

"У нас создаются совместные предприятия, в том числе с Минсельхозпродом. За прошлый год создано совместное предприятие по торговле молочной продукцией в Гонконге, провинции Хэнань, еще три компании в Шанхае. Также открылся контактный центр в городе Циндао, где может разместиться белорусский представитель и осуществлять торговлю непосредственно в Китае, искать партнеров. В Чунцине открыто представительство белорусской компании "Велес-Мит", которая активно занимается продвижением белорусской продукции. И в этом году в городе Чэнду откроется павильон белорусской продукции, где-то во второй половине года", - анонсировал Кирилл Рудый.

При этом он отметил, что пока в Поднебесной чаще открываются не белорусские магазины, а китайские, но с нашей продукцией. "Есть особенность: не мы продаем, а у нас покупают, - пояснил Кирилл Рудый. - Китай - страна большая, рынок больше российского. Если мы хотим его покорить, надо менять подходы. Повышать добавленную стоимость, открывать свои торговые центры. Наша продукция там востребована". Более того, по словам посла, белорусские товары зачастую раскупаются еще в процессе движения до конечной точки маршрута в Китае. "Так что это довольно рентабельный бизнес, доходный как для китайцев, так и для белорусов. Но все равно доходность китайского рынка меньше, чем от продаж в Россию. Поэтому для нас это запасной рынок. Тем не менее, за прошлый год поставки молока из Беларуси в Китай выросли в 9 раз, сейчас это один из новых брендов. И это только начало", - уверен Кирилл Рудый.

Осуществлять поставки в Китай могут пять белорусских птицефабрик: ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Дружба", СЗАО "Серволюкс", ОАО "Смолевичи Бройлер". На право поставок говядины сертифицированы ООО "Велес-Мит" и ОАО "Могилевский мясокомбинат". Также для поставок в Китай открыты порядка 50 молочных предприятий.

Также посол анонсировал открытие в этом году в Китае одного из заводов "Гомсельмаша" по сборке и продаже белорусских машин. "Это является одним из элементов продвижения экспорта и повышения добавленной стоимости, получения определенных субсидии с китайской стороны, когда мы локализируем производство в Китае", - подчеркнул Кирилл Рудый.

В целом, он отмечает рост показателей по многим позициям. Экспорт по итогам прошлого года вырос примерно на 28%. Меняется и его структура: если раньше мы продавали, в основном, калий, то за несколько лет его доля в экспорте сократилась с 80% до 55%. Прирост несырьевого экспорта за прошлый год составил 66%. Увеличилось количество китайских туристов - за прошлый год на 21%. Прямые инвестиции из Китая увеличились почти в три раза.

"Благодаря инициативе "Один пояс, один путь" Беларусь стала главным логистическим центром по международным железнодорожным перевозкам из Китая в Европу и обратно. Через нас проходит 80% всех железнодорожных перевозок. За прошлый год через нашу страну прошло порядка 3 тыс. поездов из Китая в Европу, - отметил Кирилл Рудый. - В апреле в Китае будет форум, на который приглашен наш Президент. И китайская сторона предложила ему выступить в числе первых, чтобы мы как раз показали яркий, хороший пример успеха инициативы".

При этом посол добавил, что программа визита еще в процессе формирования, известно, что планируется двустороння встреча. "К ней готовимся, есть ряд документов, которые прорабатывает правительство, несколько межправительственных соглашений. У нас 2019-й - Год образования. Поэтому активно работает Министерство образования Беларуси. Есть еще другие наработки, но они пока не завершены, поэтому анонсировать их преждевременно", - заключил собеседник.-0-