Пеллет на $420 тыс. экспортировали через БУТБ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 5 тыс. т древесных топливных гранул (пеллет) на сумму $420 тыс. продано по итогам экспортных биржевых торгов, состоявшихся 2 ноября на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Главной особенностью сделки, совершенной литовской компанией, стала включенная в цену лота доставка до пункта назначения в стране покупателя. "Пеллеты и другие виды лесопродукции ранее реализовывались преимущественно со склада грузоотправителя. Это снижало конкурентоспособность белорусских товаров, а отечественные логистические операторы недополучали прибыль. Потому начиная с этого года БУТБ проводит политику реализации продукции деревообработки с возможностью доставки до конечного потребителя", - рассказал Роман Янив.

Торги топливными гранулами на экспорт - перспективный проект, реализуемый БУТБ при поддержке Министерства лесного хозяйства. Его цель - обеспечить стабильные объемы экспорта продукции белорусских пеллетных заводов, большинство из которых введены в эксплуатацию в текущем году и еще не вышли на проектную мощность. В качестве приоритетных рынков сбыта рассматриваются страны Евросоюза, которые уже закупали топливные гранулы на биржевых торгах. В первую очередь это Польша и страны Балтии.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-