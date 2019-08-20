Пеллетные заводы и модернизация цехов - как в Беларуси обеспечат полную переработку древесины

В Беларуси стоит задача полностью перерабатывать древесный ресурс, в том числе низкокачественную деловую древесину. Глава государства поручил разработать программу по вовлечению ее в оборот. О мерах, которые планируется принять для полной переработки сырья в стране, корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.

В системе Минлесхоза, по данным на 1 августа, работают 88 деревообрабатывающих производств различной мощности, в том числе 81 цех деревообработки и 7 мастерских участков. В июле заработали два новых цеха: в Лоевском и Климовичском лесхозах. "В целом в отрасли наблюдается тенденция к увеличению объемов переработки древесины: за семь месяцев текущего года в лесхозах переработано 3 млн куб.м. Это на 12,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Росту показателей способствует реализация действующей Программы промышленного развития деревообрабатывающих производств на 2018-2020 годы", - отметил Владимир Креч.

В Минлесхозе ведут системную работу по техническому перевооружению производственных мощностей. Модернизация уже проведена в Ганцевичском, Слонимском, Наровлянском, Житковичском, Ельском, Петриковском, Сморгонском опытном, Воложинском, Любанском, Смолевичском, Старобинском, Костюковичском лесхозах. Закупается и устанавливается новое энергоэффективное, более производительное деревообрабатывающее оборудование. По итогам года планируется запустить более 20 линий лесопиления, при этом 14 из них уже установлены. Сейчас лесопильные производства модернизируются в Ляховичском, Бешенковичском, Богушевском, Полоцком, Ушачском, Шумилинском, Лельчицком, Комаринском, Хойницком, Чечерском, Дятловском, Ивьевском, Щучинском, Вилейском опытном, Пуховичском лесхозах.

Глубину переработки древесины планируется увеличивать также за счет создания дополнительных мощностей сушильных хозяйств, производств по выпуску оцилиндрованной и окоренной продукции. В Лельчицком лесхозе установлена сушильная камера объемом 100 куб.м, в Ивьевском - две камеры по 50 куб.м, что позволяет ежемесячно получать около 250 куб.м сушеной продукции в каждом из них. В Клецком лесхозе создан новый сушильный комплекс из четырех камер, который работает в тестовом режиме, а в будущем предполагает получение более 600 куб.м сушеной пилопродукции. "До конца года планируется ввести новые сушильные комплексы в Лепельском, Калинковичском, Гомельском опытном, Слонимском, Быховском, Горецком и Могилевском лесхозах. Это даст дополнительно более 2 тыс. куб.м такой продукции каждый месяц", - добавил замминистра.

В системе Минлесхоза действуют 16 производств по выпуску оцилиндрованных изделий. Окоренную продукцию выпускают 35 лесхозов, в том числе 10 производств созданы в текущем году. До конца года будет организовано еще три новых производства.

"Что касается пеллет, их в Беларуси производят уже сейчас. Есть пять небольших по мощностям производств в Бегомльском, Толочинском, Богушевском, Житковичском и Столбцовском лесхозах с годовой мощностью 15 тыс. т. Они используют в качестве сырья в основном собственные отходы лесопиления (опилки, обрезки). Планируется построить еще шесть пеллетных заводов в учреждениях Минлесхоза. Главой государства дано поручение обеспечить их ввод в эксплуатацию до 1 июня 2020 года. Реализация проектов ведется в соответствии с разработанным планом-графиком", - рассказал Владимир Креч.

Строительство новых пеллетных заводов ведется в Пружанском, Поставском, Мозырском опытном, Новогрудском, Борисовском опытном и Кличевском лесхозах, то есть по одному в каждой области. По четырем проектам уже состоялись процедуры закупок на поставку оборудования. С учетом выбранного оборудования определяются и объемы потребляемой древесины и другого древесного сырья, необходимого для производства. Планируется, что переработка низкокачественного сырья составит не менее 400 тыс. куб.м в год. Дополнительно будут вовлекаться отходы деревообработки - опилки, обрезки.

"Организации системы Минлесхоза прилагают все возможные усилия для снижения остатков низкокачественной древесины. Безусловно, строительство шести заводов по выпуску пеллет в том числе будет способствовать решению проблемы. Вместе с тем следует понимать, что основными переработчиками древесины на внутреннем рынке сегодня выступают частные предприятия, а потому этот вопрос требует комплексного подхода со стороны всех заинтересованных. Мы продолжим работу в этом направлении", - отметил замминистра.

Помимо шести пеллетных заводов, по данным облисполкомов, планируется создание еще как минимум девяти деревообрабатывающих производств в организациях различных форм собственности. Самое крупное - предприятие "Акитама" в Витебской области, с вводом которого планируется перерабатывать до 300 тыс. куб.м низкокачественной древесины. Создание новых производств и модернизация уже существующих позволят вовлечь в оборот большее количество древесного сырья.

Валерия ГАВРИЛОВА,

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