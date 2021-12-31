Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 31 декабря 2021
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:39 Ребята из гимназии-колледжа искусств Могилева провели благотворительную акцию "Музыка добра" Регионы
18:24 В Европе цена на газ опустилась ниже $800 за тысячу кубометров В мире
18:16 Пенсионный возраст, зарплаты бюджетников, возможности семейного капитала - какие новшества заработают с 1 января 2022 года Экономика
17:57 Ростовые куклы, интерактивные программы и танцы ждут жителей Витебской области в Новый год Регионы
17:49 В Минске с начала года задержаны свыше 2 тыс. нетрезвых водителей Регионы
17:42 РЕПОРТАЖ: Как социальные работники спасают одинокие души Регионы
17:25 Коваленко: обсуждение проекта Конституции проводится максимально открыто и демократично Общество
17:24 Правила новогоднего застолья: не все салаты полезны Общество
17:12 Правительство утвердило программу по патриотическому воспитанию до 2025 года Общество
17:01 Живой звук и фейерверк: гомельчанам предлагают встретить Новый год у главной елки области Регионы
16:50 В Логойском районе горела квартира в жилом доме Происшествия
16:44 Кочанова: совет старейшин - патриоты с мощной гражданской позицией и подготовкой Общество
16:27 МТЗ за год произвел более 36 тыс. единиц тракторной техники Общество
16:26 ФОТОФАКТ: Соцработники помогают пожилым людям перед праздниками Регионы
16:24 Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом Президент
16:03 В Витебской области планируют создать кластер по выпуску кабельной продукции Регионы
16:03 Более 3,71 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
16:00 Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Василия Шаранговича Президент
15:59 Терапевт: перед праздничным застольем лучше не голодать Общество
15:56 Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей Президент
15:46 ИНТЕРВЬЮ: Управление делами Президента Беларуси на предстоящий год строит смелые и амбициозные планы Общество
15:42 Бегун: украинцы благодарны Президенту за оперативное решение вопроса о приеме их в белорусское гражданство Общество
15:38 Объемы производства холдинга "Бобруйскагромаш" в этом году составили 120% Регионы
15:37 Гулянья в новогоднюю ночь в Бресте развернутся на трех площадках Регионы
15:34 ФОТОФАКТ: В Китае дети готовятся к встрече Нового года Калейдоскоп
15:16 Будревич: молодежь Беларуси активно вовлечена во все без исключения социальные процессы Общество
15:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1510 пациентов с COVID-19, выписаны 1777 Общество
15:09 Лукашенко перед Новым годом приехал в РНПЦ "Мать и дитя", где выхаживают самых маленьких граждан Президент
15:06 Андрей Лукьянович назначен заместителем командующего ВВС и войсками ПВО Президент
15:03 ГАИ Могилева в новогодние праздники ограничит движение на некоторых улицах Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
31 декабря 2021, 18:16

Пенсионный возраст, зарплаты бюджетников, возможности семейного капитала - какие новшества заработают с 1 января 2022 года

С нового года большое число белорусов ждут важные новшества, они затронут бюджетников, пенсионеров, семьи с детьми, социально незащищенные категории. Чьи-то возможности расширятся, у других же время вступления в права отодвинется. Кратко и емко о нововведениях корреспонденту БЕЛТА напомнили в Министерстве труда и социальной защиты.

Пенсионный возраст

В 2022 году завершается стартовавшее в 2017-м повышение пенсионного возраста. С 1 января нового года мужчины будут отправляться на пенсию в 63 года, а женщины - в 58 лет.

Обязательным условием для назначения трудовой пенсии остается стаж работы с уплатой страховых взносов в ФСЗН. Он с 1 января 2022 года повышается до 18 лет и 6 месяцев.

"В течение года четыре раза - с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября - перерасчитываются отдельные виды пенсий и пособий в связи с изменением БПМ в среднем на душу. А именно увеличатся надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров; доплаты неработающим лицам в возрасте 75 лет и выше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; социальные пенсии; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, - отметили в ведомстве. - Всего же на выплату пенсий в 2022 году запланировано направить Br16,1 млрд".

В 2022 году будут повышаться трудовые пенсии в увязке с ростом зарплаты и уровнем инфляции.

Кроме того, именно в 2022 году, но с 1 октября заработает новый механизм, позволяющий повысить доход в старости - вводится дополнительное накопительное пенсионное страхование с финансовой поддержкой государства.

Минималка

С 1 января 2022 года минимальная зарплата в Беларуси составит не менее Br457, то есть она повышается к предыдущему значению на 14,3%.

Рост зарплат бюджетников

"Повышение затронет порядка 850 тыс. работников бюджетной сферы", - отметили в Минтруда.

Прежде всего рост зарплат будет обеспечен повышением размера базовой ставки. С 1 января он составит Br207 (по сравнению с действующим вырастет на 4,5%). И планируется второе повышение в течение года.

А также работникам бюджетной сферы в различных отраслях установлены надбавки.

Выплаты на оздоровление

С 1 января увеличится единовременная выплата на оздоровление для работников бюджетной сферы - с 0,5 до 1 оклада.

"На реализацию данной меры будет направлено порядка Br120 млн", - добавили в Минтруда.

Поддержка после COVID-19

С июля 2020 года право на внеочередное оздоровление в санаториях Министерства труда и социальной защиты предоставлено неработающим ветеранам труда и инвалидам I и II группы, перенесшим пневмонию, ассоциированную с COVID-19.

"В 2021 году 2,2 тыс. граждан указанных категорий прошли курс выздоровления. И эта практика будет продолжена в 2022-м. Более того, с учетом потребности с 2022 года право на внеочередное санаторно-курортное лечение получат также и неработающие инвалиды III группы", - подчеркнули в ведомстве.

В 2022 году в целом на оздоровление пожилых граждан и инвалидов в санаториях Минтруда и соцзащиты запланировано Br13,2 млн.

Семейный капитал

В Беларуси насчитывается уже более 117 тыс. многодетных семей.

"В январе - ноябре 2021 года в стране открыто 13 596 вкладов (депозитов) семейного капитала, - отметили в ведомстве. - В 2022 году на формирование семейного капитала направлено Br379,7 млн. Размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год. После официального опубликования данного индекса Белстатом будет рассчитан и размещен на официальном сайте Минтруда и соцзащиты новый размер семейного капитала, действующий с 1 января 2022 года".

С 1 января 2022 года расширены направления досрочного использования средств семейного капитала. Появились дополнительные возможности при разморозке средств на улучшение жилищных условий, получение платных медицинских услуг (за счет ортопедии) и образования (в учреждениях высшего и среднего специального образования потребительской кооперации Республики Беларусь и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси). Появится и новое направление - приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

Детские пособия

"В среднем система пособий охватывает 440 тыс. детей. На выплату пособий по материнству и семейные пособия в 2022 году планируется направить около Br2,7 млрд", - сказали в Минтруда.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в среднем выплачивается на 255 тыс. детей. Два раза в год (с 1 февраля и 1 августа) размер данного пособия перерасчитывается в связи с ростом средней заработной платы работников в стране.

Ежеквартально подлежат перерасчету и пособия, исчисляемые от бюджета прожиточного минимума: на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (50% БПМ); на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (70% БПМ и 50% БПМ,); по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (100% БПМ, 120% БПМ).

В Минтруда напомнили, что единовременное пособие при рождении первого ребенка в январе 2022 года составляет Br2880, второго - Br4032. А если в семье рождается второй или последующий ребенок и при этом есть еще старшие дети, то до достижения младшим возраста 3 лет семья в совокупности получает ежемесячное пособие в размере Br711, так как на старших детей выплачивается дополнительное пособие в размере 50% БПМ.

В наступающем году в системе пособий тоже есть новшества. С 21 января предусмотрено право восстановления сроков назначения ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей, пропущенного по уважительной причине. Решение будут принимать областные и Минское городское управления Фонда социальной защиты населения, комитеты по труду, занятости и социальной защите. Ранее пропущенный срок мог быть восстановлен только в судебном порядке.

Социальная защита

В 2022 году запланировано увеличить количество доступных объектов для инвалидов и физически ослабленных лиц на 1,7 тыс. объектов (1697), что составит 20,2% от общего количества объектов (30 682) социальной сферы, услуги которых наиболее востребованы населением.

"В 2022 году на обеспечение техническими средствами социальной реабилитации будет направлено более Br50 млн. Примерно каждый год такая сумма направляется на эти цели, чтобы около 250 тыс. человек могли получить необходимые им для полноценной жизни приспособления", - отметили в Минтруда.

С 2022 года введена ежегодная материальная помощь к празднику 9 Мая ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от последствий войны. В наступающем году на эти цели запланировано порядка Br11 млн.

Еще Br126,6 млн предусмотрено на финансирование системы государственной адресной социальной помощи.

Рынок труда

"На мероприятия по обеспечению занятости населения в 2022 году предусмотрено почти Br43 млн, что на 25% больше, чем в 2021 году. В том числе на активные меры политики занятости будет направлено более 85% запланированных денежных средств", - отметили в Минтруда.

В связи с изменением БПМ, каждый квартал года будут пересмотрены размеры субсидий на организацию предпринимательской и иной деятельности. На их выплаты в наступающем году будет направлено почти Br5,4 млн.

Субсидия безработным для организации собственного дела составляют 11 БПМ, или Br3168, а для тех, кто организует на селе, - 15 БПМ, или Br4320.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Минтранс до 2025 года планирует реконструировать и возвести 24 моста и путепровода
Фото из архива Беларусь и Украина отменили разрешения на автомобильные перевозки грузов между странами
Фото из архива Торговые палаты Беларуси и Ирана заинтересованы в сотрудничестве
Фото из архива Электрификация железных дорог с 2015 года позволила сократить выбросы загрязняющих веществ на 12,3%
Фото из архива Требования к виртуальным игорным заведениям можно обсудить на Правовом форуме
Фото из архива МАРТ ввел регулирование цен на некоторые предметы гигиены
Главное
Лукашенко перед Новым годом приехал в РНПЦ "Мать и дитя", где выхаживают самых маленьких граждан
Годом исторической памяти будет объявлен 2022-й в Беларуси
Кочанова: совет старейшин - патриоты с мощной гражданской позицией и подготовкой
Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Топ-новости
Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом
Лукашенко в "Мать и дитя" рассказали об успешном выполнении уникальной внутриутробной операции
Гражданами Беларуси с августа 2021 года стали более 2,3 тыс. человек, прибывших из Украины
ИНТЕРВЬЮ: Управление делами Президента Беларуси на предстоящий год строит смелые и амбициозные планы
Правительство утвердило программу по патриотическому воспитанию до 2025 года
Коваленко: обсуждение проекта Конституции проводится максимально открыто и демократично
Латвийский политолог: Беларусь суверенно принимает решения в своих интересах
Умер народный художник Беларуси Василий Шарангович
Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 1 января
Что планируется изменить и дополнить в Конституции?
МТЗ за год произвел более 36 тыс. единиц тракторной техники
Совмин утвердил план работы на I полугодие 2022-го
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1510 пациентов с COVID-19, выписаны 1777
Председатель ГТК: нашей стране бесконечно дорог каждый ребенок
Лавров: Москва и Минск еще больше укрепят военное сотрудничество в ответ на действия Запада
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.