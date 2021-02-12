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12 февраля 2021, 18:11

Пензенская область заинтересована в промкооперации с Беларусью и совместных инвестпроектах

Фото из архива
Фото из архива

12 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пензенская область заинтересована в развитии промышленной кооперации с Беларусью и реализации совместных инвестиционных проектов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам состоявшегося 10-11 февраля визита в российский регион белорусской делегации во главе с послом Владимиром Семашко.

Во время визита состоялась встреча с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Он отметил, что регион и Беларусь соединяют давние торгово-экономические взаимоотношения, культурная и духовная общность. "У нашей области с Беларусью сбалансированный торговый оборот: экспорт практически равен импорту. Регион поставляет в Беларусь продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, мебель и изделия из стекла, машины и оборудование, целлюлозно-бумажные изделия. Мы закупаем оборудование и сельскохозяйственную технику", - сказал Иван Белозерцев.

"Глава субъекта федерации обозначил заинтересованность Пензенской области в увеличении товарооборота, а также в реализации совместных инвестиционных проектов, во взаимовыгодном сотрудничестве и кооперации промышленных предприятий", - проинформировали в пресс-службе.

По словам Владимира Семашко, предприятия Беларуси будут усиливать сотрудничество с Пензенской областью в сфере АПК и производства автотехники, в первую очередь сельскохозяйственной, а также в области обеспечения работы жилищно-коммунального хозяйства. "Пензенская область - один из тех регионов, с которыми мы активно работаем. Впечатлили ваши результаты в сельском хозяйстве. Нам есть что предложить - есть результаты в сфере комплексной механизации сельскохозяйственного производства. Эта отрасль у нас эффективно развивается", - отметил посол.

Стороны во исполнение соглашения между правительствами Беларуси и Пензенской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 18 сентября 2015 года подписали протокол, в соответствии с которым подтверждена готовность сторон к наращиванию объемов товарооборота, углублению производственно-кооперационных связей, реализации совместных научных и инновационных проектов, а также принятию эффективных механизмов поддержки и стимулирования торгово-экономических отношений. Решено принять меры по наращиванию в 2021 году объемов взаимной торговли, усилить сотрудничество между промышленными предприятиями и компаниями АПК, активизировать взаимодействие в сфере ЖКХ и строительства, реконструкции объектов автотранспортной инфраструктуры, оказывать взаимную помощь при внедрении современного оборудования и технологий в сфере глубокой переработки твердых коммунальных отходов и очистки воды.

Заключено также трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Пензенской области, ООО "Торгово-производственная компания МТЗ - Татарстан" и ФГБОУ ВО "Пензенский государственный аграрный университет". Кроме того, участники встречи договорились о развитии сотрудничества в сфере здравоохранения, науки, культуры, образования и молодежной политики, межрегиональном взаимодействии городов и территориальных образований Беларуси и Пензенской области.

Во время визита белорусская делегация совместно с губернатором побывала на ряде промышленных объектов региона. Кроме того, посол посетил Монумент воинской и трудовой славы, где состоялась торжественная церемония передачи Пензенской области капсулы с частичкой земли из Брестской крепости. "Символическая реликвия будет храниться в музее в память о Герое Советского Союза, одном из руководителей обороны Брестской крепости, начальнике 9-й пограничной заставы 17-го Брестского пограничного отряда войск Андрее Митрофановиче Кижеватове", - уточнили в пресс-службе регионального правительства.-0-

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