Перечень административных процедур будет сокращен и переведен на единую электронную площадку

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Существующий перечень административных процедур планируется максимально сократить и перевести на единую электронную площадку. Об этом сообщил журналистам министр экономики Александр Червяков по итогам совещания у главы государства по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании обсуждался проект указа Президента, которым совершенствуется перечень административных процедур. Подготовку этого документа министр назвал первым шагом к предстоящей большой работе по пересмотру административных процедур и их переводу в электронное пространство.

Многоуровневая система регулирования административных процедур предполагает постепенное создание реестра таких процедур, единой электронной площадки и отдельных цифровых продуктов, куда можно обратиться дистанционно и оформить административные процедуры по принципу "одного окна". "Предприятие, входя на электронную площадку, получит максимум информации по любой процедуре. И эта электронная площадка будет являться "одним окном" для подачи заявления. Дальше мы отрабатываем третий уровень, когда у каждого регулятора будет свой электронный продукт, где будет осуществляться конкретная процедура", - пояснил министр. Завершить данную работу планируется до 1 января 2024 года.

Александр Червяков подчеркнул, что создание такой системы максимально устранит необходимость контакта предпринимателей и чиновников, а это в свою очередь значительно снизит коррупционные риски. Вместе с тем невозможно перевести все административные процедуры в электронный формат, поэтому останутся и такие, где по-прежнему будет необходимо личное обращение.

Сегодня на совещании у главы государства в целом одобрен проект указа по совершенствованию административных процедур. "Президент поручил кардинально пересмотреть перечень административных процедур, сократить их. Над этой задачей будем работать в кратчайшие сроки", - отметил Александр Червяков.

По его словам, Президент обратил особое внимание, что к данной работе необходимо привлекать не только чиновников, но и бизнес-сообщество, парламентариев. "Эту работу будем делать с предпринимателями, бизнес-союзами, чтобы максимально сократить административное давление на предприятия", - заверил министр, добавив, что речь идет не только о частном секторе, но обо всех предприятиях, в том числе и государственных.

По информации министра, реестр административных процедур уже создан в тестовом режиме и в скором времени будет презентован.

Александр Червяков также отметил, что работа по оптимизации административных процедур проводится в рамках реализации задач, которые поставлены главой государства в декрете № 7 о развитии предпринимательства.-0-