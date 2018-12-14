Перечень администраторов доходов бюджета утвержден в Беларуси

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень администраторов доходов бюджета и закрепленных за ними источников доходов республиканского бюджета утвержден постановлением Совета Министров Беларуси от 11 декабря 2018 года №887, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В данном перечне определено 32 администратора доходов. В их числе Верховный суд, Комитет государственного контроля, Генеральная прокуратура, Национальный банк, Министерство внутренних дел, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство иностранных дел, Министерство культуры, Министерство лесного хозяйства, Министерство обороны, Министерство промышленности, Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В частности, за МАРТ закреплены доходы, поступающие в возмещение расходов на коммунальные услуги, включая отопление, потребляемую электроэнергию и другие услуги, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест.

Администратор доходов бюджета осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты платежей в бюджет по закрепленным за ним источникам доходов бюджета. В список функций также входит взыскивание неуплаченных или не полностью уплаченных сумм закрепленных за ним неналоговых доходов, пени в установленном законодательством порядке. Администратор должен ежегодно представлять в Министерство финансов не позднее 22 июня и 22 сентября информацию о платежах по источникам доходов бюджета на 1 июня и 1 сентября соответственно с обоснованием прогноза поступления доходов, включая аналитические материалы и расчеты.

Данное постановление вступает в силу с 1 января 2019 год. Администраторы доходов бюджета до этой даты должны принять меры по реализации постановления. Местным исполнительным и распорядительным органам также до 1 января необходимо утвердить перечни администраторов доходов бюджета, являющихся структурными подразделениями исполкомов, другими подчиненными организациями, их полномочия и закрепленные за ними источники доходов местных бюджетов.-0-