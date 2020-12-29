Перечень госпрограмм на 2021-2025 годы утвердили в Беларуси

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень государственных программ на 2021-2025 годы утвердили в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 декабря 2020 года №759, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. В перечень вошли 30 государственных программы и 6 специальных программ.

Согласно документу Министерство сельского хозяйства и продовольствия будет ответственно за разработку госпрограммы "Аграрный бизнес", которая рассчитана на 2021-2025 годы. Она включает в себя девять подпрограмм. Государственный комитет по науке и технологиям определен ответственным заказчиком программы инновационного развития Беларуси. Минфин стал заказчиком госпрограммы "Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка", которая рассчитана на 2020 год и на период до 2025 года и состоит из восьми подпрограмм.

МЧС займется реализацией программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и "Урегулирование чрезвычайных ситуаций", Минтруда - госпрограмм "Социальная защита" и "Рынок труда и содействие занятости", Минздрав - программы "Здоровье народа и демографическая безопасность", а Минприроды - "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов".

Ответственным заказчиком государственной программы "Белорусский лес" определен Минлесхоз. Программы "Наукоемкие технологии и техника" и "Научно-инновационная деятельность Национальной академии наук Беларуси" будет реализовывать НАН, программы "Беларусь гостеприимная" и "Физическая культура и спорт" - Минспорт, а программы "Энергосбережение" - Государственный комитет по стандартизации. Минтранс назначен ответственным за программы "Транспортный комплекс" и "Дороги Беларуси", Минэкономики - за программу "Малое и среднее предпринимательство", Минобразования - "Образование и молодежная политика", Министерство культуры - "Культура Беларуси".

Минжилкомхоз, Минэнерго и МАРТ подготовят программу "Комфортное жилье и благоприятная среда", которая включает в себя семь подпрограмм. Минсвязи подготовит программу "Цифровое развитие Беларуси", Минстройархитектуры - "Строительство жилья", Госкомимущество - "Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность", Мининформ - "Массовая информация и книгоиздание". Министерство обороны выступит ответственным заказчиком двух государственных программ - "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" и "Обустройство военных городков". За МВД закреплена программа "Обеспечение правопорядка", за ГТК - "Инфраструктура пунктов пропуска на Государственной границе Республики Беларусь", а за ГПК - "Пограничная безопасность".

Согласно документу, ответственными разработчиками специальных программ определены Министерство обороны, Комитет госбезопасности, НАН, Государственный военно-промышленный комитет и Госпогранкомитет.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-