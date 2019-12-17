Перечень инновационных товаров в Беларуси расширен

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновлен перечень инновационных товаров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 11 декабря 2019 года №852, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Как пояснили в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, список скорректирован с учетом приоритетов инновационного развития национальной экономики, изложен в новой редакции.
В него включены новые товары, которые прошли государственную научно-техническую экспертизу. Среди них - медицинская рефрижераторная центрифуга, мобильный комплекс радиопеленгования ВЧ-диапазона, гибкие шахтные силовые кабели различных типоразмеров.
Нововведения направлены на стимулирование выпуска инновационной продукции в Беларуси. Производители указанных товаров в течение трех лет смогут пользоваться льготой по налогу на прибыль.
Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.-0-