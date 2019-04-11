Перечень лицензируемых видов деятельности будет значительно сокращен - Турчин

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень лицензируемых видов деятельности в Беларуси планируется значительно сократить. Для этого в ближайшее время будет подготовлен и внесен на рассмотрение главы государства проект указа. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам совещания Президента с экономическим блоком правительства, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил Александр Турчин, бизнес-сообщество уже продолжительное время ждет поправок в законодательство о лицензировании. "Сегодня главой государства были поддержаны подходы, предлагаемые правительством, даны поручения ряд вещей доработать и внести на рассмотрение главы государства проект нормативного правого акта, - сказал первый вице-премьер. - Надо устранить те вещи, которые на практике показали, что на сегодняшний день являются анахронизмами. Это будет касаться и перечня лицензируемых видов деятельности, и условий выдачи лицензий".
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