Перечень республиканских госнужд на 2019 год определен в Беларуси

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень республиканских государственных нужд, а также госзаказчиков по поставкам (закупкам) товаров для них на 2019 год определен постановлением Совета Министров от 29 декабря 2018 года №977, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В перечень госнужд на 2019 год вошли поставки сельскохозяйственной продукции и сырья, лома и отходов черных и цветных металлов, драгоценных металлов, отходов бумаги и картона и отходов стекла.

Обеспечить заключение договоров поставки товаров нужно до 1 апреля 2019 года. Этот вопрос в зоне ответственности Минсельхозпрода, МВД, "Белгоспищепрома", "Беллегпрома", облисполкомов и Минского горисполкома.

Минсельхозпроду надо по согласованию с МАРТ установить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, произведенную в 2019 году и закупаемую для государственных нужд.-0-