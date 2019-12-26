Перед "Белгоспищепромом" стоит непростая задача освоения новых рынков сбыта - Бубен

26 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Перед новым руководством концерна "Белгоспищепром" стоит непростая задача освоения новых рынков сбыта продукции. Об этом заявил журналистам Анатолий Бубен, который согласован Президентом на должность председателя этого концерна, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе приоритетных направлений деятельности для концерна будет экономическое развитие предприятий, их модернизация. "Надо подтянуть экономику предприятий, сделать продукцию конкурентоспособной, чтобы могли продавать ее не только на внутреннем рынке, - сказал Анатолий Бубен. - Мы полностью обеспечили продовольственную безопасность, но надо выходить на внешние рынки. Поэтому стоит задача снизить себестоимость продукции, повысить ее конкурентоспособность, поднять качество, сделать ее более узнаваемой".

"Модернизация должна привести нас к новому продукту, более узнаваемому для потребителя и с более хорошими потребительскими качествами", - добавил он.

Особое внимание будет уделено алкогольной и табачной отраслям, которые нужно сохранять и развивать в ситуации углубления интеграции с Россией и усиления конкуренции на рынках стран ЕАЭС.

"Нельзя допустить случаев коррупционных проявлений в отрасли в дальнейшем", - отметил Анатолий Бубен.-0-