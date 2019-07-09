9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Переговоры о поставках в Россию белорусских яблок и груш перенесены на 12 июля, говорится в информации, размещенной на сайте Россельхознадзора, сообщает БЕЛТА.
"Намеченная ранее дата двусторонних переговоров Россельхознадзора под руководством Сергея Данкверта и Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси изменена на 12 июля", - отметили в российском ведомстве.
Как сообщалось ранее, во время встречи планируется рассмотреть систему фитосанитарной сертификации белорусских яблок и груш, а также обеспечение прослеживаемости указанной продукции при поставках из Беларуси в Россию.
Первоначально переговоры на эту тему были намечены на 10 июля.-0-
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