9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Переговоры о поставках в Россию белорусских яблок и груш перенесены на 12 июля, говорится в информации, размещенной на сайте Россельхознадзора, сообщает БЕЛТА.

"Намеченная ранее дата двусторонних переговоров Россельхознадзора под руководством Сергея Данкверта и Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси изменена на 12 июля", - отметили в российском ведомстве.

Как сообщалось ранее, во время встречи планируется рассмотреть систему фитосанитарной сертификации белорусских яблок и груш, а также обеспечение прослеживаемости указанной продукции при поставках из Беларуси в Россию.

Первоначально переговоры на эту тему были намечены на 10 июля.-0-