Переговоры о создании полноценной зоны свободной торговли ЕАЭС и Ирана начнутся в ближайшее время

3 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Переговоры о создании полноценной зоны свободной торговли Евразийского экономического союза и Ирана планируется начать в ближайшее время. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам встречи председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича и министра энергетики Ирана, сопредседателя постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Резы Ардаканиана, состоявшейся на полях Петербургского международного экономического форума.

"Необходимые решения о начале переговоров приняты в ЕАЭС в декабре прошлого года, сейчас страны союза заканчивают формирование конкретного мандата на переговоры, - сказал Михаил Мясникович. - Рассчитываем, что уже в конце июня 2021 года мы завершим необходимые процедуры и будем готовы приступить к переговорам".

Глава ЕЭК констатировал, что временное соглашение между ЕАЭС и Ираном о режиме свободной торговли уже стало эффективным инструментом развития сотрудничества. "В 2020 году товарооборот между ЕАЭС и Ираном вырос на 18,5% по сравнению с показателями 2019 года, достигнув $2,9 млрд, - отметил он. - Экспорт стран ЕАЭС в Иран в I квартале 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,5%, а импорт - на 20%. Таким образом, товарооборот увеличился более чем на треть и составил $1,15 млрд. Это результат нашей совместной работы".

Особое внимание на встрече было уделено наиболее перспективным инфраструктурным проектам стран ЕАЭС и Ирана, среди которых развитие международного транспортного коридора Север - Юг, а также другим кооперационным инициативам.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами - членами с одной стороны и Ираном с другой подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу с 27 октября 2019 года. В соответствии со ст.1.3 временного соглашения стороны должны начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле.-0-