Переговоры по компенсации потерь Беларуси от налогового маневра в РФ продолжаются на всех уровнях - Минфин

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры по компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в России продолжаются на всех уровнях, определенных решений стороны пока не достигли. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Андрей Белковец, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема компенсации за налоговый маневр постоянно поднимается. "Обсуждение идет на всех уровнях", - отметил Андрей Белковец. Однако итогов, которые можно было бы озвучить, по его словам, пока нет. "Это вопрос, по которому пока нет никаких определенных решений, договоренностей", - добавил замминистра.

Как сообщалось, в марте Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ говорил, что налоговый маневр в нефтяной отрасли в России обойдется для Беларуси в этом году примерно в $400 млн. Глава государства также обращал внимание, что при ВВП Беларуси, превышающем $50 млрд, давление налогового маневра на экономику Беларуси слишком преувеличено.-0-