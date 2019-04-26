26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры по урегулированию ситуации с некачественной нефтью из России продолжатся 29-30 апреля, сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам переговоров в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились, что уже в понедельник-вторник продолжим наши переговоры в более широком круге, в том числе привлекая российские нефтяные компании", - сказал Андрей Рыбаков.

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"Чистая" нефть придет на Мозырский НПЗ в начале мая - Минэнерго РФ "Ожидается, что до конца апреля при должном исполнении тех мероприятий, которые мы сегодня наметили, чистая нефть будет находиться на границе Российской Федерации. Далее до Мозыря нефть будет идти два-три дня", - сказал заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.