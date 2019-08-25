Переговоры по вхождению ЕБРР в капитал Белинвестбанка продолжаются - Крутой

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское правительство продолжает переговоры с Европейским банком реконструкции и развития по вхождению ЕБРР в капитал Белинвестбанка, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Стороны обменялись только первыми инвестиционными предложениями. Я не считаю этот процесс завершенным, идут экспертные, абсолютно нормальные переговоры, как и в любой сделке. Банк, естественно, выдвинул условия, чтобы купить подешевле, у нас есть альтернативные методы оценок. Стоимость этого банка выше, как мы считаем, даже если брать ту долю от 10 до 25%, на которую претендует ЕБРР. Поэтому это условия переговоров", - сказал Дмитрий Крутой.

"Мы из этого процесса не выходим. Я думаю, до конца года в отношениях с этим банком наступит какая-то ясность", - добавил он.

Намерение ЕБРР войти в акционерный капитал ОАО "Белинвестбанк" подтвердил в начале марта президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти после встречи с Президентом Беларуси. Основная задача - нарастить стоимость банка для привлечения в последующем стратегического инвестора.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Беларуси. По объему активов и ресурсной (клиентской) базы входит в шестерку лидеров. Начиная с 2015 года в банке реализуется Программа институционального развития, направленная на повышение его эффективности и коммерциализацию. Данная программа осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,46 млрд евро в 114 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-