Переход на строительные нормы и правила ускорит внедрение инноваций - эксперт

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переход на строительные нормы и правила (СНБ и СПБ) ускорит в Беларуси внедрение инноваций в строительную отрасль. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА высказал директор РУП "Стройтехнорм" Игорь Лишай.

В сфере не будет конкретных объемно-планировочных конструктивных решений, обязательных предписаний, что в настоящее время вызывает нарекания как у организаций, так и у граждан. В настоящее время не всегда возможно оперативно применить новые строительные материалы, технологии.

"Теперь будут только параметры безопасности. Если технология, стройматериал их обеспечивают, значит, они могут применяться", - отметил Игорь Лишай. Он добавил, что, например, на рынке появились кирпичи, которые в разы превышают размеры стандартного продукта и укладываются, как конструктор.

Нормы актуальны и для индивидуального жилищного строительства. Цель нововведений - сделать технические решения такими, чтобы у гражданина и проектной организации была возможность построить квартиру и дом своей мечты. Начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей в свою очередь напомнила, что в стране создан фонд проектной документации, в том числе малоэтажной застройки. Отправив запрос, можно за плату получить готовый проект, прошедший экспертизу.

"Мы находимся на важном переломном этапе в отношении технического нормирования в сфере строительства, - отметил Игорь Лишай. - Указ №217 четко обозначил, кто имеет право устанавливать требования к проектированию, строительству зданий и сооружений, что до этого законодательно не было урегулировано. Каждый орган госуправления в рамках своей компетенции мог принимать технические нормативные правовые акты, которые носили обязательный характер. Возникали правовые коллизии, когда в отношении одного объекта, технического решения действовали несколько документов. По фактически построенным зданиям возникали вопросы у экспертизы, органов Госстройнадзора, иных надзорных органов".

Параллельно с разработкой строительных норм готовятся строительные правила. Первыми примут документы по отделочным работам (в развитие строительной нормы "Возведение зданий, сооружений"). Здесь учтут все виды отделки, методы контроля, допустимые отклонения. "Мы нацелены на то, чтобы сначала сделать строительные нормы. Но в тех случаях, когда они не могут существовать без строительных правил, последние будут приниматься одновременно. Полностью переработать документы планируем в 2021-2022 годах. До этого момента действуют технические кодексы установившейся практики (ТКП) - их более 300. Предполагается их поэтапная отмена", - рассказал Игорь Лишай.

Строительные нормы Беларуси - требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения. Строительные правила Беларуси - способы достижения строительных норм. Применяться СПБ будут на добровольной основе. Всего ожидается принятие около 60-70 строительных норм.-0-