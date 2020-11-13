Переходные положения техрегламента ЕАЭС на молочную продукцию будут действовать до 13 февраля 2022 года

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня установила переходные положения к изменениям в технический регламент ЕАЭС "О безопасности молока и молочной продукции", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Переходные положения определяют, что документы об оценке соответствия молочной продукции, в отношении которой в техрегламент ЕАЭС внесены изменения, выданные или принятые на соответствие требованиям техрегламента ЕАЭС до 13 февраля 2021 года, действуют до 13 февраля 2022 года, - отметили в ЕЭК. - При этом обращение такой продукции, выпущенной в период действия этих документов, допускается в течение всего срока годности этой продукции, установленного ее изготовителем".

Изменения в технический регламент "О безопасности молока и молочной продукции" утверждены решением Совета ЕЭК от 10 июля 2020 года, они вступают в силу с 13 февраля 2021 года. Эти изменения дополнены требованиями к восстановленному молоку, которое включено в категорию молочных продуктов, расфасованных в потребительскую упаковку. Таким образом устраняется неопределенность по его идентификации и показателям безопасности.-0-