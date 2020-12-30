Переходные положения техрегламента ЕАЭС о безопасности нефти будут действовать до 1 января 2023 года

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила срок действия переходных положений технического регламента ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" до 1 января 2023 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Продление срока переходных положений инициировано российской стороной. Причиной стала эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, из-за которой вводился режим самоизоляции, фактически закрывались международные границы. В результате ряд компаний нефтегазового комплекса не смогли выполнить программу мероприятий по переоборудованию и подготовке к реализации требований техрегламента в полном объеме", - рассказали в пресс-службе.

Продление срока переходных положений техрегламента позволит производить и выпускать в обращение на территории стран ЕАЭС нефть без документов об обязательной оценке соответствия продукции и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке), как и до вступления в силу техрегламента.

Технический регламент ЕАЭС о безопасности нефти принят решением Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 года №89 и вступил в силу с 1 июля 2019 года.-0-

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