Переходный период для техрегламента ЕАЭС на природный газ установлен до 1 июля 2023 года

20 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила переходные положения к техническому регламенту ЕАЭС "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Данный техрегламент вступит в силу с января 2022 года. "До 1 июля 2023 года допускаются производство и выпуск в обращение в государствах - членах ЕАЭС продукции при наличии документов об оценке соответствия, выданных или принятых до дня вступления в силу техрегламента", - отметили в пресс-службе.

Техрегламентом устанавливаются требования безопасности к показателям горючего природного газа нескольких категорий. "Это газ, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам, промышленного и коммунально-бытового назначения, компримированный, подготовленный к использованию в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания, сжиженный после специальной подготовки и используемый в качестве топлива, - пояснили в ЕЭК. - В числе таких требований - нормы содержания в нем сероводорода, кислорода, диоксида углерода, меркаптановой и общей серы, механических примесей".

"Техрегламент обеспечит унификацию норм и стандартов на газ государств - членов союза, как это предусмотрено протоколом о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам Договора о ЕАЭС, включая основы ценообразования и тарифной политики", - добавили в пресс-службе.-0-