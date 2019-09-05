Переходный период по техрегламенту ЕАЭС на рыбу и рыбную продукцию завершен

5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В странах Евразийского экономического союза с 1 сентября прекратили свое действие переходные положения технического регламента на рыбу и рыбную продукцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"В странах ЕАЭС завершилось действие старых документов об оценке соответствия рыбы и рыбной продукции обязательным требованиям, установленным до принятия техрегламента ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции", - пояснили в ЕЭК. - Теперь вся пищевая рыбная продукция - рыба, водные млекопитающие и беспозвоночные, водоросли и другие водные растения - выпускается в обращение исключительно с документами об оценке соответствия требованиям технического регламента, а не как ранее с документами об оценке соответствия требованиям, в том числе национального законодательства".

Речь идет не только о свежих рыбе и другой водной продукции. Документы на соответствие требованиям рыбного техрегламента нужны на охлажденные, мороженные, вяленые, сушеные, маринованные, соленые, подкопченные и многие другие виды продуктов. Среди них - пищевая рыбная продукция для детского питания, фарш, консервы, пресервы, икра, пищевой жир из рыбы, водных млекопитающих и беспозвоночных и т.д.

Данный технический регламент был принят Советом ЕЭК в 2016 году. Тогда же определены переходные положения, в том числе продляющие время применения ранее выданных деклараций о соответствии и сертификатов соответствия. Это позволило бизнесу постепенно перейти к новым требованиям безопасности к рыбе и рыбной продукции, обновив технологию производства.

"Техрегламентом ЕАЭС установлены единые обязательные для применения и исполнения во всех странах союза требования безопасности пищевой рыбной продукции, выпускаемой в обращение на союзном рынке, а также нормы по маркировке и упаковке пищевой рыбной продукции для обеспечения ее свободного перемещения в ЕАЭС, - подчеркнули в ЕЭК. - Кроме того, документ распространяется на требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации".

Технический регламент определил микробиологические нормативы безопасности, максимально допустимые уровни содержания в пищевой рыбной продукции ветеринарных препаратов и лекарственных средств, гигиенические требования, пищевую ценность и показатели безопасности пищевой рыбной продукции для питания детей и другие. На союзный рынок не допускается пищевая рыбная продукция, произведенная из ядовитых рыб ряда семейств, не соответствующая потребительским свойствам по органолептическим показателям, мороженная, имеющая температуру в толще продукта выше минус 18 градусов, подвергнутая размораживанию в период хранения, содержащая опасные для здоровья человека биотоксины (фикотоксины).

В пресс-службе добавили: "Технический регламент предусматривает, что рыбная продукция, отвечающая установленным нормам и прошедшая оценку соответствия, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС. Госконтроль за соблюдением требований техрегламента осуществляется согласно законодательству государств - членов ЕАЭС. Уполномоченные органы стран союза обязаны предпринять все меры для ограничения и запрета выпуска пищевой рыбной продукции, не соответствующей техрегламенту, а также для изъятия ее из обращения".-0-