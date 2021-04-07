Переходный период техрегламента ЕАЭС на магистральные трубопроводы продлится до 1 июля 2023 года

7 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Переходные положения к техническому регламенту Евразийского экономического союза на магистральные трубопроводы для углеводородов будут действовать до 1 июля 2023 года. Такое решение приняла Коллегия Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Техрегламент "О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов" вступает в силу с 1 июля 2021 года, - отметили в ЕЭК. - На время переходного периода - до 1 июля 2023 года - допускаются разработка, утверждение и государственная экспертиза проектной документации на объекты магистрального трубопровода для транспортирования жидких и газообразных углеводородов, по национальному законодательству государств ЕАЭС".

Переоформление проектной документации, разработанной и утвержденной, а также прошедшей процедуру государственной экспертизы до вступления в силу технического регламента, после его вступления в силу не требуется.

Данный техрегламент устанавливает обязательные требования к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов при проектировании (включая инженерные изыскания), строительстве (реконструкции), эксплуатации (приемке и вводе в эксплуатацию, консервации), утилизации (ликвидации), а также правила оценки их соответствия. Техрегламент рассматривает магистральный трубопровод как единый производственно-технологический комплекс, состоящий из взаимосвязанных объектов и сооружений и предназначенный для транспортировки жидких или газообразных углеводородов.

Действие техрегламента не распространяется на трубопроводы сетей газораспределения и газопотребления, трубопроводы сетей автономного газоснабжения и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, морские трубопроводы, промысловые и межпромысловые трубопроводы, трубопроводы для транспортировки широкой фракции легких углеводородов и сжиженных углеводородных газов, а также на трубопроводы, предназначенные для осуществления и обеспечения технологических процессов добычи и (или) переработки углеводородного сырья.

Требования техрегламента не распространяются на объекты, введенные в эксплуатацию до даты вступления техрегламента в силу; строительство (реконструкция) которых осуществляется в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до даты вступления техрегламента в силу; разрешение на строительство (реконструкцию) которых подано до даты вступления техрегламента в силу.-0-