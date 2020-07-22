Перенос сроков отключения горячей воды не сказался на объеме ремонтных работ в энергосистеме

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перенос сроков начала отключения горячей воды из-за пандемии не сказался на объеме ремонтных работ в энергосистеме Беларуси, все выполняется в полном соответствии с планами. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров, передает корреспондент БЕЛТА.

"На подготовку к отопительному сезону в системе "Белэнерго" предусматривается направить Br550,7 млн. В прошлом году на эти цели было использованию Br387 млн. По плану на январь - май надо было направить Br201 млн, по факту было использовано Br191,1 млн. Эти средства направляются на выполнение ремонтной кампании всего теплотехнического и электротехнического оборудования, тепловых сетей и т.д. Суммы в этом году большие, потому что проводились дополнительные крупные инспекции, то есть средние и капитальные ремонты парогазового оборудования, установленного на наших станциях", - отметил Владимир Бобров.

Также первый заместитель гендиректора сообщил, что во время подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону проверке подлежат 32 филиала, имеющих в хозяйственном ведении теплоисточники и теплосети, это около 70 объектов в целом по белорусской энергосистеме. "Ремонтные работы идут в соответствии с графиком как по теплотехническому оборудованию, так и по электротехническому. Были определенные сложности в связи с затянувшимся отопительным периодом, а также с переносом сроков начала отключения горячей воды из-за пандемии, но на выполнении объемов работ это не сказывается, все выполняется в полном соответствии с планами", - подчеркнул он.

По информации главного инженера "Белэнерго", в настоящее время выполнена замена за счет средств ремонтного фонда и смонтировано за счет средств капитального строительства 117,32 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, или 64,1% от годового задания. За счет ремонтного фонда выполнено 64,4% годового задания, за счет средств на реконструкцию и строительство - 63%. "Работа по системам теплоснабжения осуществляется по графику, в нормальном режиме и будет выполнена в полном объеме, что обеспечит надежное и бесперебойное снабжение теплом наших потребителей. По элетротехническому оборудованию работы также выполняются в полном объеме, осуществляется ремонт подстанций, выполняются мероприятия по повышению надежности электрических сетей, в том числе замена опор различного класса напряжения и проводов на изолированные. Выполнение объема этих работ превышает более 60% по всем позициям", - сообщил Владимир Бобров.

В настоящее время при задании на 1 ноября подготовить 350 тыс. т топочного мазута "Белэнерго" уже имеет на хранении 340,787 тыс. т топлива.-0-