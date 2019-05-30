30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные перевозчики из Беларуси готовы активно подключиться к формированию цифровых транспортных коридоров. Об этом заявил председатель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП" Николай Боровой на торжественном открытии 24-й специализированной выставки ассоциации, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, выставки БАМАП стали традиционными и позволяют из года в год совершенствовать условия работы для международных автомобильных перевозчиков нашей страны. За прошлый год экспорт транспортных услуг в Беларуси вырос на 18%, составив около $1,4 млрд. "Важно, что мы создали новые рабочие места, потому что расширили свой автопарк на 1,3 тыс автомобилей, - рассказал эксперт. - Если посмотреть на рабочее место, созданное для водителей, то его иначе как инновационным не назовешь". Вместе с тем водителям приходится иметь при себе огромное количество документов при перевозке грузов. В этой связи БАМАП выступает за скорейший и эффективный переход на цифровой документооборот.

"Необходимо развивать цифровые транспортные коридоры. Сегодня без цифровой трансформации, без нового взгляда в будущее невозможно успешно работать и выигрывать в конкурентной борьбе", - уверен Николай Боровой. Он выразил особую признательность представителям органов власти за развитое государственно-частное партнерство. "Только высокий уровень этого партнерства помогает развивать транспортную инфраструктуру - дороги, коридоры, приобретать транспортные средства для международных перевозок", - констатировал он.

В свою очередь первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович на открытии выставки обратил внимание на значительные успехи транспортной отрасли. "В 2018 году Беларусь достигла исторического максимума по экспорту транспортных услуг, достигнут и максимум по количеству транспортных средств. Мы вместе с БАМАП работали над отдельными документами, продвигали белорусских перевозчиков на разных рынках, работали над либерализацией этого рынка", - отметил он.

О необходимости более широкого внедрения цифровых технологий в работе международных перевозчиков говорил и председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Василий Матюшевский. "Банковское сообщество хотело бы обсудить стратегические направления взаимодействия не только в традиционных видах нашего сотрудничества (кредитование покупки техники, лизинг), пора говорить о создании онлайн-сервисов и цифровых коридоров и от слов переходить к делу", - уверен он.

Эти и другие актуальные темы развития международных перевозок обсуждают эксперты и представители органов госуправления сегодня в Минске на бизнес-форуме, приуроченном к общему собранию членов ассоциации БАМАП.

Параллельно с форумом работает выставочная площадка, где представлены современные образцы автомобильной техники, а также технологии, направленные на повышение эффективности работы сектора международных автомобильных перевозок.-0-