Перевозки грузов по БЖД в Азербайджан за январь-август выросли на 7,4%

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем перевозок по Белорусской железной дороге за январь - август этого года в сообщении с Азербайджаном вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил почти 100 тыс. т. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Основной объем грузов в эту страну - продукты деревообработки, экспортируемые из Беларуси. В номенклатуру грузов также вошли стройматериалы, нефть и нефтепродукты, химикаты, промышленное сырье и формовочные материалы, продовольственные товары.

Белорусская железная дорога заинтересована взаимодействовать с субъектами хозяйствования Беларуси и развивать экспортные поставки отечественной продукции на внешние рынки сбыта железнодорожным транспортом, отметили в пресс-центре БЖД.-0-