Перевозки грузов по БЖД в Казахстан за январь-август выросли в 1,6 раза

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем перевозок по Белорусской железной дороге за январь - август этого года в сообщении с Казахстаном вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 3,4 млн т. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Основную номенклатуру грузов составили каменный уголь, нефть и нефтепродукты, черные металлы, зерно, сахар и другие продовольственные товары, строительные и лесные грузы, а также бумага и кокс.

"Белорусская железная дорога заинтересована в дальнейшем взаимодействии с субъектами хозяйствования Беларуси и развитии экспортных поставок белорусской продукции на внешние рынки сбыта железнодорожным транспортом", - отметили в пресс-центре.-0-