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11 сентября 2020, 16:16

Перевозки с Китаем, разрешения и состояние дорог - в Минтрансе прошла встреча с перевозчиками

Фото из архива
Фото из архива

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча представителей Министерства транспорта и коммуникаций, ассоциации "БАМАП" и международных автомобильных перевозчиков. Обсуждены актуальные вопросы плана совместных действий Минтранса и БАМАПа на 2019-2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Во встрече приняли участие заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина, председатель ассоциации БАМАП Николай Боровой, а также более 25 руководителей и представителей автомобильных перевозчиков из различных регионов страны.

Обсуждение началось с темы организации пилотных перевозок с Китаем. Напомним, что с 1 января 2020 года вступило в силу межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Сергей Дубина рассказал, что с китайской стороной проведены переговоры по данному вопросу. "Обсуждались перспективы взаимного обмена разрешениями на осуществление международных автомобильных перевозок для белорусских и китайских транспортных компаний", - отметил замминистра.

Ключевым для участников встречи стал вопрос расширения доступа белорусских перевозчиков к грузовой базе посредством увеличения количества разрешений на проезд по территориям иностранных государств.

Обсуждалось совершенствование порядка распределения, выдачи и использования разрешений, применение критериев допуска к рынку и профессии перевозчиков, использующих разрешительную систему. Стороны договорились продолжить выработку оптимальных предложений, направленных на совершенствование данного механизма, в том числе через проведение научного исследования.

Кроме того, на совещании рассмотрено предложение перевозчиков по совершенствованию работы пунктов выдачи разрешений и расширению их количества, по повышению несущей способности ряда республиканских автомобильных дорог в Витебской и Брестской областях.

"Также стороны договорились продолжить работу в рамках Евразийской экономической комиссии по внесению изменений в Договор о ЕАЭС, предусматривающий совершенствование Порядка осуществления транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе союза, и отмену учетных талонов", - сообщили в пресс-службе Минтранса.

Обсуждался и вопрос совершенствования единых программ подготовки и переподготовки водителей механических транспортных средств категории C на право управления составами транспортных средств категории СЕ, предусматривающих их актуализацию, формирование навыков безопасного и эффективного управления современными автопоездами, приемам и методам выполнения международных автомобильных перевозок.

Как заверили в пресс-службе, по результатам встречи будут выработаны согласованные действия для решения обозначенных вопросов.-0-

Минтрансы Беларуси и России обсудили увеличение перевозок белорусских грузов через порты РоссииМинтрансы Беларуси и России обсудили увеличение перевозок белорусских грузов через порты России
Стороны выразили взаимную заинтересованность в увеличении объемов перевозки грузов между двумя странами и транзита по их территории, а также обсудили их номенклатуру.

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