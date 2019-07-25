Период предоставления льгот по указу о развитии торговли и общепита может быть продлен до 2030 года

25 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Период предоставления льгот в рамках действия указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" может быть продлен на восемь лет - до 2030 года. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович в пресс-центре БЕЛТА.
"В МАРТ создана специальная рабочая группа, которая подготовила проект указа главы государства, предусматривающий корректировку указа №345. Среди основных нововведений - продление до конца 2030 года периода предоставления льгот и преференций", - сказал Артур Карпович.
Также проект документа предусматривает установление отдельного льготного тарифа на электроэнергию для розничных торговых объектов, объектов общественного питания, расположенных на селе.
/Будет дополнено/.-0-
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