Период предоставления льгот по указу о развитии торговли и общепита может быть продлен до 2030 года

25 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Период предоставления льгот в рамках действия указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" может быть продлен на восемь лет - до 2030 года. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович в пресс-центре БЕЛТА.

Во время пресс-конференции

"В МАРТ создана специальная рабочая группа, которая подготовила проект указа главы государства, предусматривающий корректировку указа №345. Среди основных нововведений - продление до конца 2030 года периода предоставления льгот и преференций", - сказал Артур Карпович.

Также проект документа предусматривает установление отдельного льготного тарифа на электроэнергию для розничных торговых объектов, объектов общественного питания, расположенных на селе.

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