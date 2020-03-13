Персонал БелАЭС готов к запуску первого энергоблока - Михадюк

Погода
Курсы
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 13 марта 2020
Минск
+4°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
2.6148
USD
2.3402
100 RUB
3.1958
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Новости
20:01
Стратегию экономического развития СНГ до 2030 года рассмотрит Совет глав правительств Содружества
Экономика
19:44
Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области
Культура
19:32
Допмеры для пресечения незаконного оборота и транзита алкоголя примут в Гомельской области
Регионы
19:19
Матч баскетболистов "Цмокi-Мiнск" и "Пармы" перенесен
Спорт
19:11
В минском метро закроют станции от "Молодежной" до "Каменной Горки" 21-22 марта
Регионы
19:04
Европейские футбольные чемпионаты остановлены из-за коронавируса
Спорт
18:58
"Белэнерго" не планирует импорт электроэнергии в 2020 году
Экономика
18:52
Немка Дениз Херманн выиграла спринт на восьмом этапе КМ по биатлону в Контиолахти
Спорт
18:49
Персонал БелАЭС готов к запуску первого энергоблока - Михадюк
Экономика
18:40
Усиленный дезинфекционный режим - на БЖД рассказали о мерах по профилактике коронавируса
Общество
18:30
Молочно-товарную ферму на 2,4 тыс. голов планируют построить в Житковичском районе к июлю
Регионы
18:18
Средняя зарплата на предприятиях "Белгоспищепрома" в 2019 году выросла на 8,7%
Экономика
18:08
Матчи женской гандбольной сборной Беларуси с командой Косово перенесены на июнь
Спорт
18:04
Мужчина в могилевском суде нанес себе травмы и умер
Происшествия
18:02
В национальном парке "Севан" открылся комплекс армяно-белорусской дружбы
В мире
18:01
Житковичский "Сатурн-1" намерен нарастить экспорт в Украину и Литву
Регионы
17:58
Белорусские ученые планируют создать электронный банк данных о Великой Отечественной войне
Общество
17:58
Более 20% выпускников БГУИР распределят в компании-резиденты ПВТ
Общество
17:56
Макей и Помпео обсудили по телефону тематику энергетической безопасности
Политика
17:50
Цех по производству пеллет планируют ввести в Житковичах до 1 июня
Регионы
17:26
Датчики контроля скорости в Минске оставили только на пр.Независимости
Регионы
17:04
Поезд Брест-Прага и беспересадочные вагоны Москва-Прага отменяются из-за коронавируса
Общество
16:55
Чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях перенесли на год
Спорт
16:39
НОК Греции прервал эстафету олимпийского огня
Спорт
16:38
Минздрав призывает вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран ограничить контакты
Общество
16:32
В Могилевской области весной высадят почти 4,2 тыс. га леса
Регионы
16:32
Ураган обрушился на Москву: один человек погиб, есть пострадавшие
В мире
16:29
В Минской области заготовили более 276 т березового сока
Регионы
16:29
В Беларуси созданы все условия для самореализации молодежи - Кочанова
Общество
16:22
"Белавиа" отменяет некоторые рейсы в страны Европы из-за коронавируса
Общество
Все новости
Все новости
Экономика
13 марта 2020, 18:49
Персонал БелАЭС готов к запуску первого энергоблока - Михадюк
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/personal-belaes-gotov-k-zapusku-pervogo-energobloka-mixadjuk-10576/
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Новости рубрики Экономика
Стратегию экономического развития СНГ до 2030 года рассмотрит Совет глав правительств Содружества
"Белэнерго" не планирует импорт электроэнергии в 2020 году
Средняя зарплата на предприятиях "Белгоспищепрома" в 2019 году выросла на 8,7%
Беларусь и Россия планируют разработать новое оборудование для производства молочной продукции
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию в 2019 году вырос на 3% до $4,3 млрд
Доллар и евро на торгах 13 марта подешевели, российский рубль подорожал
Главное
"Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается" - Лукашенко ждет более эффективной работы от милиции
В Беларуси созданы все условия для самореализации молодежи - Кочанова
Беларусь подошла к весенне-полевым работам хорошо подготовленной - Румас
ВОЗ пока не рекомендует применять в Беларуси жесткие ограничительные меры из-за коронавируса
Топ-новости
"Без милиции мы никак" - Лукашенко рассказал о роли милиции в борьбе с коронавирусом
В Беларуси сохраняется тенденция снижения преступности - Караев
Минздрав призывает вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран ограничить контакты
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются в Беларуси 14 марта
Выплаты и льготные кредиты - Минобразования рассказало о мерах поддержки молодых специалистов
Цех по производству пеллет планируют ввести в Житковичах до 1 июня
В Беларуси отменят запрет на упаковку продуктов в тару покупателя
Кочанова проведет 18 марта прямую телефонную линию
Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов
Четыре медали выиграли белорусские конькобежцы на студенческом ЧМ в Амстердаме
Датчики контроля скорости в Минске оставили только на пр.Независимости
Нацбанк Беларуси выпустит памятные монеты к 75-летию Победы
Поезд Брест-Прага и беспересадочные вагоны Москва-Прага отменяются из-за коронавируса
Белорусские ученые планируют создать электронный банк данных о Великой Отечественной войне
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию в 2019 году вырос на 3% до $4,3 млрд
С нами интереснее
тв программа
гороскоп
курсы
погода
Темы
Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ
Спецрепортаж БЕЛТА
Беларусь помнит
Парламент 7.0: Новый импульс
Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Строительство АЭС в Беларуси
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Минск и Минчане
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.