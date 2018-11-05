Перспективные в Беларуси инвестпроекты представят на китайской выставке импорта

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективные в Беларуси инвестиционные проекты представит Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) на первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая сегодня открылась в Шанхае и продлится до 10 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт агентства.

Си Цзиньпин открыл первую китайскую выставку импорта в Шанхае Глава Китайской Народной Республики выступил с речью на церемонии. Он отметил, что Китай не закроет свои двери внешнему миру и будет становиться только более открытым, при этом продвигать многостороннее сотрудничество в целях содействия развитию.

НАИП будет ежедневно проводить презентации об инвестиционном климате, условиях ведения бизнеса в Беларуси, о перспективных площадках и проектах для инвестирования.

Агентство также выступит модератором инвестиционной секции белорусско-китайского форума, который пройдет 7 ноября. В программе форума секции "Экспортный и инновационный потенциал Беларуси", "Привлекательность туристических, образовательных и медицинских услуг Беларуси".

Во время выставки более 80 белорусских компаний представят свои экспортные возможности в сферах торговли, инвестиций, инноваций, здравоохранения, туризма, культуры и образования. Общая выставочная площадь белорусских стендов составляет 778 кв.м.

Система техрегулирования Беларуси презентована на выставке импорта в Шанхае На выставке организованы экспозиции Госстандарта и его подведомственных организаций - Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС), Белорусского государственного института метрологии, Белорусского государственного центра аккредитации.

Выставка импортных товаров и услуг в Шанхае будет проходить в самом большом в мире выставочном комплексе, общая площадь застройки которого составляет около 1,5 млн кв.м. В China International Import Expo примут участие более 2,8 тыс. компаний из 130 стран. Предполагается, что количество оптовых покупателей достигнет 150 тыс. Организаторы форума - Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая. Мероприятие проводится под эгидой Всемирной торговой организации, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.-0-