Перспективные в Беларуси инвестпроекты представят на китайской выставке импорта

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективные в Беларуси инвестиционные проекты представит Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) на первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая сегодня открылась в Шанхае и продлится до 10 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт агентства.
НАИП будет ежедневно проводить презентации об инвестиционном климате, условиях ведения бизнеса в Беларуси, о перспективных площадках и проектах для инвестирования.
Агентство также выступит модератором инвестиционной секции белорусско-китайского форума, который пройдет 7 ноября. В программе форума секции "Экспортный и инновационный потенциал Беларуси", "Привлекательность туристических, образовательных и медицинских услуг Беларуси".
Во время выставки более 80 белорусских компаний представят свои экспортные возможности в сферах торговли, инвестиций, инноваций, здравоохранения, туризма, культуры и образования. Общая выставочная площадь белорусских стендов составляет 778 кв.м.
Выставка импортных товаров и услуг в Шанхае будет проходить в самом большом в мире выставочном комплексе, общая площадь застройки которого составляет около 1,5 млн кв.м. В China International Import Expo примут участие более 2,8 тыс. компаний из 130 стран. Предполагается, что количество оптовых покупателей достигнет 150 тыс. Организаторы форума - Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая. Мероприятие проводится под эгидой Всемирной торговой организации, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4183 BYN
|2.414 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.1237 BYN
|2.123 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.2131 BYN
|3.2 BYN
|3.213 BYN