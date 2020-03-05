Перспективы белорусского бизнеса в Индии обсудили на инвестфоруме в Нью-Дели

5 марта, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Перспективы расширения присутствия белорусского бизнеса в Индии и инвесторов из этой страны - в Беларуси обсудили участники инвестиционного форума в Нью-Дели. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Индии.

"Обсуждены перспективы увеличения белорусско-индийского товарооборота, расширения присутствия белорусского бизнеса в Индии и индийских инвесторов в Беларуси, в том числе в зонах с преференциальным инвестиционным режимом, - рассказали в дипмиссии. - Стороны отметили наличие существенного потенциала для реализации совместных проектов в сфере промышленной кооперации, дальнейшего роста взаимной торговли, в том числе за счет реализации в Беларуси инвестиционных проектов с участием индийского бизнеса".

Подобного рода форум был организован впервые, он проходил 4 и 5 марта одновременно с 10-м заседанием двусторонней межправкомиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, промышленности, науки, технологий и культуры.

Белорусскую делегацию на мероприятиях возглавил сопредседатель белорусской части межправкомиссии министр промышленности Павел Утюпин. Участие в мероприятии приняли также глава дипмисии Андрей Ржеусский, представители МИД, Минпрома и ряда подведомственных предприятий, концерна "Белнефтехим", представительства Белорусской калийной компании в Индии, Республиканского союза туристической индустрии.

На форуме состоялась презентация возможностей СЭЗ "Бремино-Орша", инвестиционного потенциала Беларуси в сфере туризма. Павел Утюпин провел встречи с руководством министерств железных дорог, торговли и промышленности, жилищного строительства и городского развития. По итогам подписан ряд меморандумов о сотрудничестве и коммерческих контрактов.-0-

Фото посольства Беларуси в Индии