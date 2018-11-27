Перспективы белорусского экспорта в Латинскую Америку обсудят в Минске 28 ноября

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинар "Страны Латинской Америки. Экспортные перспективы" пройдет 28 ноября в Минске в Национальном библиотеке, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате, которая выступает организатором мероприятия.

Семинар призван содействовать расширению торгово-экономического сотрудничества со странами Латинской Америки, продвижению продукции белорусских предприятий на новые рынки. Мероприятие пройдет в формате круглого стола. Ожидается участие представителей более чем 100 белорусских предприятий и дипломатических, консульских учреждений Аргентины, Кубы, Мексики, Чили. Компании смогут получить информацию прикладного характера, необходимую для выхода на рынок региона. В программе также презентации стран Латинской Америки.

Семинар станет очередным мероприятием в рамках проекта БелТПП "Школа экспорта".-0-