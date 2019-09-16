Перспективы экономического сотрудничества Беларуси и Японии обсудят на форуме в Минске

16 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Второй Белорусско-японский экономический форум пройдет 18 сентября в Минске на площадке Белорусского промышленно-инвестиционного форума. Представители бизнеса двух стран обсудят возможности реализации совместных проектов с учетом преимуществ евразийской интеграции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Японии.

"Состоится обмен мнениями о перспективах роста товарооборота между Беларусью и Японией, развития кредитно-инвестиционного сотрудничества и реализации двусторонних проектов. Промышленная кооперация, использование возможностей рынков двух стран в рамках Евразийского экономического союза и Транстихоокеанского партнерства, а также поиск решений по выходу на новые траектории экономического взаимодействия станут основными темами для обсуждения на форуме", - пояснили в посольстве.

В числе участников - член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин, руководство Министерства здравоохранения и Министерства промышленности Беларуси, дипломатических миссий зарубежных стран. Японскую сторону во время панельной дискуссии будет представлять депутат парламента этой страны Коичи Мацудайра. Также в Минск прибудет делегация японских бизнес-кругов.

Запланированы встречи в Палате представителей Национального собрания Беларуси, Национальной академии наук, Госкомитете по науке и технологиям, Миноблисполкоме, концерне "Беллегпром", ряде спортивных федераций. Зарубежные гости посетят Гомельскую область, индустриальный парк "Великий камень", Парк высоких технологий и белорусские предприятия.

Второй Белорусско-японский экономический форум в Минске является продолжением состоявшегося в мае 2018 года в Токио и Осаке двустороннего бизнес-диалога. Организаторами мероприятия выступают Национальное агентство инвестиций и приватизации, посольство Беларуси в Японии, УП "Экспофорум" при поддержке министерств иностранных дел, здравоохранения, промышленности Беларуси, а также МИД Японии и посольства этой страны в Беларуси.-0-