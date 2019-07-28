Перспективы кооперации в машиностроении обсудят на I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы кооперации в автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении, фармацевтической промышленности и других отраслях будут обсуждены на I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана, который пройдет 29-30 июля в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Одна из тематических секций форума посвящена расширению промышленной кооперации. "На ней планируется рассмотреть основы и перспективы сотрудничества предприятий Беларуси и Узбекистана, направления межрегионального сотрудничества в промкооперации, развитие кооперационного взаимодействия в сферах сельскохозяйственного и автомобильного машиностроения", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, планируется обсудить перспективы кооперационного сотрудничества в фармацевтической промышленности, состояние и планы по расширению взаимодействия организаций легкой промышленности, развитие сотрудничества в электротехнической сфере.

Всего программой предусмотрены три секции: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Главной темой пленарного заседания станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений. Ожидается, что на площадках форума будут подписаны около 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.

I Форум регионов состоится во время официального визита в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. В белорусской столице соберутся представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана возглавит первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны будут представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.-0-