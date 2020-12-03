Перспективы поставок белорусской нефтехимической продукции на турецкий рынок наметили в Стамбуле

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак 1-3 декабря посетил Стамбул. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в дипломатической миссии Беларуси в Турции.

"Были проведены встречи с руководством субъекта товаропроводящей сети концерна "Белнефтехим" в Турции ООО "БНХ Петрокимия", а также предприятий - дилеров белорусской нефтехимической продукции в этой стране", - говорится в сообщении.

Во время встреч и переговоров в Стамбуле были рассмотрены итоги поставок продукции нефтехимии из Беларуси на турецкий рынок в нынешнем году, а также определены перспективы увеличения отгрузок в 2021-м.

Дипломатические отношения между двумя странами установлены 25 марта 1992 года. В 1992 году открыто посольство Турецкой Республики в Беларуси с резиденцией в Минске, в 1997 году - посольство Беларуси в Турции с резиденцией в Анкаре.-0-