Перспективы сотрудничества Беларуси и Албании обсудят на онлайн-встрече 10 июня

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-встреча "Беларусь - Албания: перспективы двустороннего сотрудничества" пройдет 10 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты.

"Планируется, что на мероприятии эксперты двух стран представят актуальную информацию о развитии белорусско-албанского торгово-экономического сотрудничества, перспективах кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, других сферах. Возможности установления контактов с потенциальными албанскими партнерами презентует представитель БелТПП в Албании Александр Джурбавия", - говорится в сообщении палаты.

Предполагается, что в ходе встречи состоится подписание соглашения о сотрудничестве между БелТПП и торгово-промышленной палатой Тираны.-0-