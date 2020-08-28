Перспективы сотрудничества Беларуси и Болгарии обсудили в "Беллегпроме"

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы сотрудничества Беларуси и Болгарии обсудили сегодня в "Беллегпроме". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

В "Беллегпроме" под руководством председателя концерна Татьяны Лугиной в видеоформате прошла рабочая встреча по сотрудничеству с Болгарией. В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел, посольства Беларуси в Болгарии, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности, а также концернов "Белнефтехим" и "Беллесбумпром".

В ходе встречи обсуждались вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран, перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Участники совещания отметили положительную динамику по наращиванию экспорта товаров предприятий "Белнефтехима". Представители посольства подчеркнули высокий интерес к поставкам белорусских продуктов питания, а также льняных и камвольных тканей.

"Благодаря подобным встречам, пусть и в режиме онлайн, у нас есть возможность сверить часы, обсудить проблемные вопросы и наметить точки роста. Безусловно, еще есть над чем работать: белорусским производителям нужно расширять свое присутствие на рынке Болгарии, тем более нам есть что предложить, - отметила Татьяна Лугина. - Впереди четыре месяца совместной интенсивной работы, с тем чтобы к концу года мы уверенно достигли показателей по экспорту".

Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Болгарии, Греции и Республике Кипр по совместительству Александр Лукашевич поблагодарил участников за конструктивный и честный диалог. Дипломат и глава концерна договорились о личной встрече в Минске.

Также сегодня в "Беллегпроме" в видеоформате прошли рабочие встречи по сотрудничеству с Лаосом и Мьянмой.

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Они выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-