Генконсул Беларуси и руководитель китайской корпорации обсудили строительство в Минске отеля "Шанхай"

27 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Перспективы реализации проекта по строительству в Минске отеля "Шанхай" рассмотрены на состоявшейся 26 августа встрече генерального консула Беларуси в Шанхае Валерия Мацеля с президентом шанхайской корпорации Greenland Holding Group Чжан Юйляном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском генконсульстве.

Стороны обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых 29 июля на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с Чжан Юйляном. Особое внимание было уделено перспективам реализации корпорацией проекта строительства в белорусской столице отеля "Шанхай". Речь шла также о содействии Greenland Holding Group в налаживании прямого авиасообщения между столицей Беларуси и Шанхаем.

Шанхай расположен в дельте реки Янцзы на востоке Китая. Это один из четырех городов центрального подчинения КНР, важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт.-0-