Перспективы свободной торговли ЕАЭС и Камбоджи обсуждены на встрече постпреда Беларуси в Женеве

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич 1 декабря встретился с государственным секретарем Министерства торговли Камбоджи Сок Софеаком. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Постоянном представительстве нашей страны.
"В ходе встречи был подчеркнут дружественный характер отношений между Беларусью и Камбоджей. Отмечено развитие двустороннего взаимодействия в последние годы. Стороны обменялись мнениями относительно ожиданий от 12-й Министерской конференции ВТО и актуальных тенденций в международной торговле", - говорится в сообщении.
Сок Софеак выразил заинтересованность в заключении международного договора о зоне свободной торговли между Камбоджей и Евразийским экономическим союзом.
Юрий Амбразевич заверил собеседника в готовности Беларуси рассматривать данный вопрос совместно с партнерами по Евразийскому экономическому союзу.-0-