Первая газотурбинная установка и генератор прибыли на стройплощадку Новополоцкой ТЭЦ

19 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На территории филиала "Новополоцкая ТЭЦ" продолжается строительство пиково-резервного энергоисточника. Уже завершены работы по устройству фундаментов газовых турбин и повышающих трансформаторов, сообщили БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".

В феврале на предприятие привезли повышающие трансформаторы, которые установлены на фундамент. К завершению близятся работы по их монтажу. Недавно компания Siemens поставила первую газотурбинную установку и генератор. "Представителями компании произведена их разгрузка на фундамент уникальным автокраном с решетчатой стрелой грузоподъемностью 600 т, который представлен в единственном экземпляре на территории СНГ. Во второй половине мая ожидается поставка второй газотурбинной установки", - отметили в "Витебскэнерго"

Генподрядная организация приступила к строительным работам на складе хранения дизельного топлива, также идет монтаж технологической эстакады. Специалисты непрерывно осуществляют технический надзор за производством работ.

Строительство пиково-резервного энергоисточника началось осенью прошлого года. Реализация крупного инвестпроекта является важной частью масштабной работы по интеграции в энергосистему страны Белорусской АЭС. Новый объект Новополоцкой ТЭЦ будет участвовать в поддержании баланса выработки-потребления электроэнергии в энергетической системе. Резервные мощности будут находиться в режиме постоянной готовности к пуску, вырабатывая электроэнергию лишь при необходимости.-0-