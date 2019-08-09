Первая партия электровелосипедов Dark Horse поступила в фирменные магазины "Витязь"

9 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витязь" поставило первую серийную партию электровелосипедов собственного производства в фирменную торговую сеть по Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор акционерного общества Геннадий Азаров.

Модель производится под торговой маркой VITYAS Dark Horse. Объем первой поставки превысил 100 единиц. Как отметил Геннадий Азаров, после опытной эксплуатации были внесены изменения в дизайн и конструкцию электробайка, скорректированы некоторые технические характеристики. В частности, разработано новое зарядное устройство к нему. Проведены все необходимые работы по сертификации продукции на соответствие регламентам ЕАС. С учетом производственных возможностей предприятия в 2019 году электровелосипеды VITYAS Dark Horse будут продаваться на внутреннем рынке, хотя спрос на такую продукцию имеется и за рубежом, добавил Геннадий Азаров. В числе потенциальных партнеров "Витязя" не только торговые сети, но и сервисные компании по прокату электровелосипедов, услуги которых набирают популярность.

Экологически дружественный электровелосипед "Витязя" предназначен для эксплуатации преимущественно в городе, но будет уверенно чувствовать себя и за его пределами, на твердом дорожном покрытии. Запас хода на одной зарядке составляет 50 км с возможностью развивать скорость до 25 км/ч. Модель выпускается в гибридном исполнении: привычный велосипед с педалями оснащен электрической тягой с задним приводом, имеет 7 передач на механическом и 3 на электрическом ходу. Электробайк весом около 20 кг снабжен складной рамой, что позволяет не думать о месте хранения двухколесного друга, перемещать его в метро и электричке, складывать в багажник автомобиля. В данной модели используется съемный аккумулятор, расположенный под багажником в защищенном футляре с индивидуальным ключом. Время зарядки от обычной электрической розетки не превышает 4 часов, зарядное устройство прилагается в комплекте.

Производственная программа "Витязя" по электровелосипедам на 2020 год будет формироваться в зависимости от результатов продаж в текущем году и итогов маркетингового анализа ситуации на рынке. "Сегодня интерес к индивидуальному электротранспорту быстро растет, как и конкуренция на этом рынке. "Витязь" рассчитывает на успех, предлагая покупателям оптимальное соотношение цены и качества, интересный дизайн и наличие собственной сети сервиса. Развивать дальше этот проект планируем только при наличии определенного экономического эффекта", - подчеркнул Геннадий Азаров.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010 году предприятие акционировано со стопроцентной долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" является многопрофильным предприятием, развивает 26 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных продуктов, предлагает широкий спектр производственных услуг. За январь-июнь 2019 года предприятие выпустило продукции на общую сумму около Br32,3 млн, темп роста производства по индексу физического объема составил 119,4%. На экспорт поставлено товаров на сумму свыше $4,2 млн, или 183% к показателю за аналогичный период 2018 года. На предприятии трудятся около 900 человек.-0-