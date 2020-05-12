Первая виртуальная выставка Made in Belarus откроется 16 июня

12 мая, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Первая виртуальная выставка белорусских производителей Made in Belarus откроется 16 июня. Об этом сообщил директор УП "Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский во время стрима "Выставки: что происходит сегодня и чего ожидать от завтра", передает корреспондент БЕЛТА.

"Видя интерес к онлайн-ресурсам, мы решили изучить этот вопрос и посмотреть, какие решения и подходы существуют на данный момент в мире. Пообщались с нашими белорусскими предприятиями и решили запустить первую виртуальную выставку отечественных производителей Made in Belarus, посвященную сельскохозяйственной и пищевой продукции. Мероприятие планируется открыть 16 июня", - отметил руководитель предприятия.

Выставка будет представлять собой виртуальную платформу, состоящую из стендов предприятий, представленных на двух павильонах. На каждом стенде будет видеоприветствие от компании-участницы, виртуальные экспонаты, различные деловые предложения в форматах документов и изображений, а также контактная информация. Будет работать чат, с помощью которого сотрудники компаний смогут пообщаться со всеми посетителями выставки.

"Мы рассчитываем на не менее 5 тыс. посетителей из 10 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Во время выставки будет проведен международный аграрный онлайн-форум, где предприятия, занимающиеся сельским хозяйством и продуктами питания, обсудят вопросы, с которыми сейчас столкнулась отрасль как в части производства, так и сбыта продукции", - рассказал Евгений Введенский.

Платформа виртуальной выставки будет работать на протяжении месяца, что, по мнению организаторов, позволит посетить ее всем заинтересованным.

Made in Belarus - это бренд, который уже зарекомендовал себя. В рамках этого проекта проведено около 200 мероприятий в 60 странах мира, в которых поучаствовало несколько тысяч отечественных предприятий. В прошлом году на этих мероприятиях заключены контракты на сумму свыше $217 млн.

Сегодня в БелТПП стартовала серия стримов на YouTube-канале. Это новое направление работы, цели которого - преодоление последствий спада деловой активности, максимально быстрое и эффективное ее восстановление в последующем.

Первый стрим-семинар посвящен выставочной деятельности. Всего в мае планируется провести девять стримов. Они будут посвящены следующим темам: "Сертификаты происхождения и собственного производства: для чего они нужны и как их получить" (13 мая), "Чем могут быть полезны бизнесу деловые советы и представители БелТПП за рубежом" (14 мая), "Форс-мажор: что необходимо знать сегодня. Форс-мажор при госзакупках" (19 мая), "Товарный знак: в чем его ценность и как его сберечь" (20 мая), "Экспертиза и оценка имущества: почему за этим нужно идти в БелТПП" (21 мая), "Как сделать участие в выставках максимально эффективным. Меры государственной поддержки. Планы на 2021 год" (26 мая), "Реестр добросовестных партнеров - ваш персональный "знак качества" при бизнес-контактах" (27 мая), "Чему учат в "Школе экспорта" (28 мая).-0-