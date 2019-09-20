20 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Первое заседание белорусско-турецкой рабочей группы по торговле 23-24 сентября пройдет в Анкаре. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Данная группа была создана по итогам визита Президента Беларуси в Турецкую Республику в апреле текущего года, сказал Анатолий Глаз.

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавит заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко. Планируется, что во время заседания будут обсуждаться проблемы, которые существуют во взаимной торговле, а также пути их преодоления. Большое внимание будет уделено дальнейшему улучшению условий двусторонней торговли. -0-