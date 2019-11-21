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Экономика
21 ноября 2019, 20:48

Первое заседание Совета по иностранным инвестициям планируется в феврале 2020 года

21 ноября, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Первое заседание Совета по иностранным инвестициям, создаваемого при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, планируется в феврале 2020 года, сообщил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы находимся на завершающей стадии внутригосударственных процедур по учреждению Совета по иностранным инвестициям в том формате, в котором мы его обсуждали во время наших предыдущих встреч. Рассчитываем, что этот совет станет эффективной площадкой для диалога с инвесторами и заполнит паузу в регулярных встречах с ними, которая у нас, к сожалению, произошла в последнее время", - сказал Сергей Румас.

С учетом того, что ЕБРР принимает непосредственное участие в создании Совета по иностранным инвестициям, глава правительства пригласил Суму Чакрабарти участвовать 7 февраля 2020 года в первом заседании совета.

Серей Румас также выразил президенту ЕБРР признательность за организацию 22 ноября в Лондоне инвестиционного форума для стран "Восточного партнерства". "Данное мероприятие дает уникальную возможность встретиться напрямую с инвесторами и представить свои страны. При этом особую значимость саммиту придает то, что он проходит в десятую годовщину "Восточного партнерства", - отметил Сергей Румас.

Глава правительства выразил надежду, что этот саммит станет хорошей ежегодной традицией, чтобы встречаться с инвесторами на площадке ЕБРР на регулярной основе.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы. Акционерами банка являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси.-0-

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