Первое заседание Совета руководителей органов по аккредитации стран ЕАЭС пройдет в Минске

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое заседание Совета руководителей органов по аккредитации стран ЕАЭС пройдет 15-16 ноября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

В его работе примут участие руководители профильных ведомств и органов госуправления государств - членов ЕАЭС, курирующих сферу аккредитации. Заседание пройдет под председательством министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Назаренко.

Повестка заседания включает семь вопросов, инициированных Беларусью, Кыргызстаном, Россией и ЕЭК. Так, участники рассмотрят проект порядка проведения органами по аккредитации стран взаимных сравнительных оценок. Эти меры предусмотрены Договором о ЕАЭС и направлены на достижение равнозначности применяемых процедур. Основная цель - оценить соответствие органов по аккредитации требованиям, согласованным на международном уровне, и гарантировать доверие к сертификатам соответствия и протоколам испытаний, выдаваемым в рамках ЕАЭС.

Совет обсудит пути решения вопросов, связанных с необоснованной выдачей документов об оценке соответствия, обеспечением прослеживаемости измерений в процессе аккредитации органов по оценке соответствия. Участники намерены рассмотреть целесообразность создания реестра иностранных изготовителей продукции, выпускаемой серийно, и лиц, уполномоченных ими на представление интересов на территории ЕАЭС и государств-членов.

Планируется уточнить отдельные положения проекта новой редакции порядка включения аккредитованных органов по оценке соответствия в Единый реестр ЕАЭС и выработать его итоговую редакцию для дальнейшего рассмотрения на Совете ЕЭК. В программу заседания также включен ряд организационных вопросов, связанных с работой Совета и определением его председателя.

"Все эти вопросы в первую очередь направлены на совершенствование работы органов по аккредитации и оценке соответствия, поскольку результаты этой деятельности оказывают значительное влияние на безопасность продукции, размещаемой на общем рынке", - отметили в пресс-службе.

Совет руководителей органов по аккредитации стран ЕАЭС создан в соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета от 14 мая 2018 г. №5 как вспомогательный орган с целью развития аккредитации в рамках реализации Договора о ЕАЭС.-0-