Первую сделку с компанией из Египта совершили на БУТБ

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую сделку по экспорту белорусских товаров в Египет совершили на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

По итогам биржевых торгов египетская компания Sama Al-Jazeera for Import and Export закупила пробную партию отечественных пиломатериалов. До этого компании из Египта сделок на БУТБ не совершали. По словам генерального директора Sama Al-Jazeera for Import and Export Махмуда Кандиля, стратегическая цель его компании - стать крупнейшим импортером белорусской лесопродукции в Египет, а в перспективе и другие страны Северной Африки. Первый шаг в этом направлении уже сделан.

"Совершенная нами сделка доказала, что, используя биржевой механизм, египетские компании могут свободно торговать с белорусскими производителями, причем без каких-либо посредников. В этом отношении мы стали первопроходцами и, несмотря на сложности, связанные с освоением нового для нас инструмента, результатом мы полностью довольны. Естественно, это лишь первый шаг, и в наших планах стать крупнейшим поставщиком белорусских пиломатериалов на египетский рынок и рынки соседних стран, где продукция деревообработки также пользуется высоким спросом", - отметил египетский бизнесмен.

Кроме того, Махмуд Кандиль не исключает, что в перспективе его компания может попробовать свои силы в роли биржевого брокера БУТБ. "Мы рассматриваем брокерство как следующий этап сотрудничества с биржей. Правда, сейчас мы не готовы взять на себя такую ответственность. Поэтому пока что будем стараться получить как можно больше практического опыта участия в биржевых торгах и детально изучать белорусский рынок. Вместе с тем перспектива стать первым брокером БУТБ в Египте выглядит очень привлекательно", - подчеркнул он.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-