Первую в Беларуси госкорпорацию планируется создать на базе организаций Госкомимущества

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую в Беларуси государственную корпорацию планируется создать на базе организаций Государственного комитета по имуществу: ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор", ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" и РУП "Институт недвижимости и оценки". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Госкомимущества Светлана Дегтеренко.

Создание госкорпорации станет возможным после внедрения лучших мировых практик корпоративного управления холдингом "Белавтодор". Эта работа проводится с участием международных экспертов согласно меморандуму, заключенному между правительством Беларуси и ЕБРР в 2017 году.

"Мы хотим передать полномочия по управлению активами холдинга от Госкомимущества специализированной организации - госкорпорации. Это делается для того, чтобы разделить функции государства как регулятора и как собственника предприятий. Планируется сформировать модель, при которой госорганы определяют стратегию развития, политику предприятий, а не управляют их хозяйственной деятельностью", - пояснила Светлана Дегтеренко.

По ее словам, госкорпорация при успешной реализации пилотного проекта станет прототипом для создания таких же структур в других секторах производства. "Предполагаем создание модели, которая позволила бы в масштабах республики перестроить управление государственными предприятиями. Она позволит министерствам уйти от управления непосредственно хозяйственной деятельностью. Например, сегодня Министерство промышленности управляет примерно 200 предприятиями. При этом ведомство выполняет и другие функции. Мы собираемся наработать необходимый опыт в управлении госактивами, не изменяя полномочий органов и действующего законодательства", - отметила специалист.

В составе холдинга "Белавтодор" 13 дорожно-строительных, мостостроительных, промышленных и транспортных компаний. Органами управления ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" являются общее собрание акционеров ОАО, наблюдательный совет и единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Холдинг "Белресурсы" включает 16 организаций оптово-розничной торговли, промышленного производства продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления.

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